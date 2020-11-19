أول النهار

استقبل محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفيري جمهورية العراق المنهل الصافي، ومملكة إسبانيا ميغيل اغيلار، وذلك بمناسبة توليهما مهام منصبيهما الجديدين كسفيرين لبلديهما في الكويت.

وقد تبادل بوشهري، مع السفيرين الأحاديث الودية ووجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دفع أطر التعاون والعلاقات المشتركة بين الكويت وكل من جمهورية العراق، ومملكة إسبانيا لآفاق أرحب.

كما بحث بوشهرى والسفيران العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الكويت والدولتين الشقيقتين وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة والدفع بالعلاقات إلى آفاق ارحب، معربا عن تمنياته للسفيرين بالتوفيق والسداد في مهام عملهما والعمل الثنائي بما يسهم في تطوير العمل الدبلوماسي ودعم أواصر الشراكة بين الكويت وبلديهما».

من جهته، أمل السفير العراقي، الصافي أن «تحظى المرحلة المقبلة من العمل المشترك بين البلدين بمزيد من التعاون ودعم وشائج العلاقات الثنائية»، مؤكداً قوة العلاقات الثنائية، آملا تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية وتبادل الزيارات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وأكد السفير الإسباني اغيلار تميز العلاقات الإسبانية - الكويتية،لافتا الى انه تم التطرق الى العلاقات الوطيدة والقوية التي تربط بين البلدين و تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء، توجه السفيران الى محافظ مبارك الكبير اللواء بوشهري على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية إيران والتعاون الكبير بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

