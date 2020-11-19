أول النهار

نيويورك - «كونا»: أكدت الكويت نيابة عن المجموعة العربية ان مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن المجموعة العربية خلال مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بالمجلس».

وقال المنيخ «ان هذا الامر يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن الجهة المنوط بها صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة التحديات في إطار أكثر تمثيل وشفافية وحيادية ومصداقية».

واشار الى انه في ظل أوضاع دولية صعبة على إثر تعرض العالم لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) التي أثرت بتبعاتها على مختلف أوجه الحياة بات من المؤكد أن العمل الدولي بحاجة إلى إصلاح حقيقي شامل لتعزيز التواصل بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة. واوضح المنيخ ان موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.

واضاف «أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح المجلس ومن أبرزها حق النقض (فيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن».

