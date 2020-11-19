الأولى

اعتمدت وزارة الصحة خطة لعلاج المرضى بالخارج عن طريق «الأونلاين».

جاء ذلك في كتاب وجهته ادارة العلاج بالخارج الى مديري المستشفيات نص على فتح باب التواصل بين الأطباء المعالجين في الكويت ونظرائهم في الخارج لتبادل الخبرات والاستشارات وتوفير خدمة أفضل للمرضى مع تقليل التكاليف.

ودعا الكتاب إلى ابلاغ رؤساء اللجان التخصصية بضرورة التنسيق بين الأطباء المعالجين في الكويت وفي خارجها بحضور المريض.

ولفت الى ان ذلك سيتم «أونلاين» نظراً للظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» والتي تحول دون سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج.

من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 452 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 138337 في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 857 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض «كوفيد -19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.

وأشار السند الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6068 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1029227 فحصا.

وكانت وزارة الصحة اعلنت شفاء 798 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.