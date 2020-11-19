الأولى

أشاد سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء هيئة اسواق المال الأمر الذي يعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي ودعم مسيرة التنمية لخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية تنافسية لتعزيز مكانة الكويت دوليا متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من الانجازات المنشودة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر بيان امس وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال المدير التنفيذي د.أحمد الملحم ونائب رئيس مجلس المفوضين عثمان العيسى وعضو مجلس المفوضين احمد القاضي حيث قدموا لسموه التقرير السنوي التاسع للهيئة وانجازاتها للسنة المالية (2019/2020). من جانب آخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس واعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال حيث قدموا لسموه التقرير السنوي التاسع.

وقد اشاد سموه بالجهود الوطنية الكبيرة والاصلاحات المضنية والعمل الدؤوب للقائمين على هيئة اسواق المال من اجل تطويره وفق افضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز تنافسيته وكفاءته وثقة المستثمرين به واندماجه مع الاقتصاد العالمي لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي.



وأكد سموه على ضرورة مواصلة العمل من اجل الارتقاء بسوق الأوراق المالية وتعزيز مكانته الاقليمية والدولية بما يسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية الكويتية نحو الازدهار والتطور متمنيا لهم سموه التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة الوطن العزيز ورفع رايته.