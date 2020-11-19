وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور. واستقبل سموه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد عبدالرحمن الملحم ونائب رئيس مجلس المفوضين عثمان إبراهيم العيسى وعضو مجلس المفوضين أحمد علي القاضي حيث قدموا لسموه التقرير السنوي التاسع للهيئة وإنجازاتها للسنة المالية (2019 - 2020). هذا وقد أشاد سموه بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء الهيئة الأمر الذي يعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي ودعم مسيرة التنمية لخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية تنافسية لتعزيز مكانة الكويت دوليا متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب سموه أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

من جانب آخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د. احمد الملحم ونائب رئيس مجلس المفوضين عثمان العيسى وعضو مجلس المفوضين احمد القاضي حيث قدموا لسموه التقرير السنوي التاسع للهيئة وانجازاتها للسنة المالية (2019/2020).

وقد أشاد سموه بالجهود الوطنية الكبيرة والاصلاحات المضنية والعمل الدؤوب للقائمين على هيئة أسواق المال من اجل تطويره وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز تنافسيته وكفاءته وثقة المستثمرين به واندماجه مع الاقتصاد العالمي لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي. مؤكدا سموه على ضرورة مواصلة العمل من اجل الارتقاء بسوق الأوراق المالية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية بما يسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية الكويتية نحو الازدهار والتطور متمنيا لهم سموه التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة الوطن العزيز ورفع رايته.

