وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى صربيا يوسف عبدالصمد أمس الاربعاء حرص الكويت وجمهورية صربيا على تعميق العلاقات الثنائية خاصة في مجالي الاقتصاد والسياحة لتتواكب مع ما تم تحقيقه من تنسيق وتفاهم على المستويين الدبلوماسي والسياسي.جاء ذلك خلال اجتماع السفير عبدالصمد بوزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش في العاصمة بلغراد. وقالت سفارة الكويت لدى بلغراد في بيان لها تلقت (كونا) نسخة منه أن الجانبين الصربي والكويتي اكدا اهمية عقد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في العام المقبل في الكويت او عبر تقنية الاتصال عن بعد بغية بحث كل سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بمختلف المجالات. ونقل البيان عن السفير عبدالصمد قوله ان الوزيرة الصربية طرحت امكانية اقامة تعاون استثماري مشترك في تطوير السياحة العلاجية في صربيا بعد الانتهاء من جائحة كورونا المستجد كوفيد - 19). كما تم التطرق خلال اللقاء الى بحث سبل استكمال التعاون القائم بين الصندوق الكويتي للتنمية والجانب الصربي في تمويل المرحلة الثانية لمشروع بناء احدى المحطات الرئيسة الجديدة للسكك الحديدية في بلغراد بعد نجاح التعاون بينهما في انجاز المرحلة الاولى منه والتزام الجانب الصربي باتمام المشروع حسب المدة المحددة ومبلغ التمويل الممنوح.

