وطن النهار

الدكتورة هند القادري شابة كويتية حاصلة على الدكتوراة من جامعة هارفارد وهي طبيبة اسنان وباحثة واكاديمية في جامعة هارفارد زميلة كلية الجراحين الملكية الايرلندية.

تلك الاكاديمية المثابرة الشغوفة بالعلم جسدت روح الطموح والتحدي وحصلت على الدكتوراة من جامعة هارفارد في مجال طب الاسنان ومن ثم ترقت وحصلت على منصب مُحاضر في الجامعة نفسها في كلية طب الاسنان وباحثة في معهد فورسايث للابحاث التابع لجامعة هارفارد، بالاضافة الى عملها كباحثة في معهد دسمان للسكري في الكويت، ومازالت تخوض مضمار التحدي وتعكف على دراسة تخصص فريد ودقيق وهو الاقتصاد الصحي.

الدكتورة هند القادري التي تستقر حاليا في الولايات المتحدة الاميركية لاتمام دراستها العليا مهتمة بالدراسات والابحاث لايمانها باهميتها في التغيير والتطوير في جوانب عديدة في الحياة، وعلى الرغم من انشغالها لم تغفل عن القيام بواجبها تجاه وطنها الكويت خصوصا في ظل الظروف الصعبة المصاحبة لوباء كورونا «كوفيد- 19» حيث قدمت بعض الدراسات المهمة في هذا المجال والتي تختص بامكانية الاستفادة من «اللعاب» في الفحص والاستجابة المناعية فيما يختص بالفيروس ووصلت الى مرحلة متقدمة في هذا المجال حتى ان جامعة هارفاد تبنت ابحاثها ودراساتها في هذا المجال.

أبحاث «كوفيد- 19»

«النهار» تواصلت مع الدكتورة القادري من خلال حوار صحافي وخاضت معها في بعض التفاصيل العلمية في مجالها الطبي وتحدثت عن اخر دراساتها وابحاثها المميزة والتي رفعت اسم المرأة الكويتية في المحافل العلمية العالمية.

استهلت هند القادري حديثها قائلة: اعمل حاليا على دراسة مهمة تهدف الى استخدام اللعاب للتنبؤ بالاصابة بمرض السكري عند الاطفال، وكذلك اعمل على دراسة اخرى تساعدنا في فهم العوامل الحيوية في اللعاب عند الاشخاص المصابين بـ«كوفيد- 19» وتحديد اسباب الاستجابة المناعية لهم عن طريق اللعاب، لان فهم تلك العوامل الحيوية في اللعاب سيساعدنا على اختراع جهاز يكون بمتناول الجميع عن طريقه يتم استخدام اللعاب للتنبؤ بالامراض، ومن ثم يسهل الوقاية من هذه الامراض.

حاضنة بحثية

وقالت القادري انها مهتمة ايضا بتطوير البنية التحتية للبحث العلمي في الكويت بشكل عام.

حيث تعمل مع زملائها الباحثين الكويتيين على انشاء حاضنة بحثية تهتم بالباحثين وتطوير مواهبهم البحثية، مشيرة الى ان الباحثين الصاعدين في الكويت يعانون من شح الموارد الاقتصادية وعدم توفر الدعم المادي والمعنوي لهم.

واضافت: على سبيل المثال، قدمت طلب دعم لابحاثي لمؤسسة بحثية في الكويت يفترض انها تدعم الباحثين ولكن تم رفض دعم ابحاثي وفي المقابل تم دعم نفس تلك الأبحاث من معهد الابحاث التابع لجامعة هارفارد، لافتة الى انه لا يخفى على احد ان الدول المتقدمة التي استثمرت في الابحاث والدراسات هي الدول التي حققت قفزات تنموية هائلة في مجالات متعددة.

كفاءات وطنية

واعربت عن اسفها بان ترى الان في الكويت نتيجة اهمال البحث العلمي وعدم الاستثمار في الباحثين الكويتيين يؤدي الى تدني وانحدار مؤشرات التنمية من تعليم وصحة واقتصاد وغيرها.، مؤكدة ان الكويت ليست دولة فقيرة ومن غير المقبول ان نتعذر بعدم وجود ميزانية للبحث العلمي بل الموضوع هو ترتيب اولويات وحقيقة الموضوع ان البحث العلمي لا يعتبر اولوية في وزارات الدولة المختلفة عندنا.

وختمت حديثها بان الكويت لديها العديد من ابنائها من اهل الكفاءات والخبرات والمهتمين بالبحث العلمي وعلى متخذي القرار في الدولة ان يتحملوا مسؤولية الاستثمار بالباحثين الصاعدين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، لان هذه الكفاءات الوطنية الشابة هي الاستثمار الحقيقي للدولة الذي سيحقق التنمية الاقتصادية للكويت.

