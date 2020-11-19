وطن النهار

استقبلت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح في مقر المبرة سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك لتسليمها دروع التميز المقدمة من مبادرة ابتكار التابعة لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات، نيابة عن الفائزات من جمهورية تركيا وهم د.اردال كاراجول (محكم في الجائزة)، والمخرجة التركية العالمية ايلم كافتان، بحضور رئيسة جائزة ابتكار التابعة لشبكة لشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح.

وبحثت الشيخة فادية مع كويتاك خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح قنوات للتواصل للأنشطة النسائية في الكويت وتركيا. من جانبها قالت الشيخة فادية السعد «ان زيارة السفيرة التركية للاتحاد الكويتي ليست من اجل استلام جوائز التفوق في مبادرة ابتكار التابعة لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات نيابة عن الفائزين الاتراك فقط، ولكن لبحث سبل دعم التعاون بين النساء في الكويت وتركيا»، مبينة ان الجهود الداعمة والمساندة للمرأة في البلدين تؤمن بضرورة مساندة المرأة واعلاء مكانتها مجتمعيا.

واستعرضت الشيخة فادية مع السفيرة التركية اهداف مسابقة ابتكار التابعة لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات والتي تعد منصة النساء المبدعات والمبتكرات على مستوى العالم العربي بما اتاحته من انشطة مختلفة في شتى المجالات العلمية والبحثية وأنها فكرة جاءت لدعم قدرات المرأة وتشجيعها وجعلها صاحبة قرار ولديها القدرة على وضع الخطط بعد ان كانت مجرد تابع ومنفذ للخطة فقط.

واتفق الطرفان على تبادل التعاون المشترك فيما يخص تقدم المرأة وتمكينها بما يتوافق مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2035 من اجل وصول المرأة الى مراكز صنع القرار خاصة وان المرأة التركية تحتل مكانة تاريخية.

