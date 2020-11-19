وطن النهار

أعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا في جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بسام الشمري تأهل 25 مشروعا مبتكرا لمرحلة التحكيم النهائية من خمس دول عربية هي الكويت والبحرين وعمان والسعودية والإمارات.

وقال الشمري في تصريح صحافي أمس إن الجهود المبذولة في جائزة المعلوماتية تتسارع لتحكيم المشاريع التقنية المرشحة للفوز بلقب أفضل المشاريع التقنية في دورتها العشرين هذا العام بعد اجتياز هذه المشاريع حاجز التأهيل من بين عدد 308 مشروعات مشاركة إلى مرحلة التحكيم.

وأضاف أن من المتوقع انتهاء عمليات التحكيم العربي خلال فترة قصيرة من تحديد أفضل المشاريع التقنية على مستوى الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والوطن العربي والتي ستنال شرف الحصول على جائزة المعلوماتية في هذه الدورة. وأوضح أن الجائزة تستخدم في تأهيلها للمشاريع التقنية وتحكيمها معايير علمية متخصصة وسيتم الإعلان عن قائمة أفضل المشاريع التقنية التي ستحصل على شرف الفوز بالجائزة المعلوماتية في الدورة العشرين للجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه قال منسق لجنة التأهيل في الجائزة حسن الحمادي إن اللجنة نهضت بجهد كبير ومتفان في هذه الدورة بناء على آلية عمل جائزة المعلوماتية من خلال حصر المشاركات الرقمية المرشحة لافتا إلى أنه تمت مراسلة مختلف الجهات الكويتية والعربية والتواصل مع معظم سفارات الدول العربية وحصر المشاريع المرشحة.

وذكر الحمادي أن اللجنة قامت بعملية التصفية وفيها تم استبعاد المشاريع التقنية التي لا تطابق شروط الجائزة ولا ترقى للمنافسة لينتج عنها ترشيح المشروعات الحاصلة على أعلى الدرجات إلى مرحلة تم من خلالها تقييم المشاريع وفق المعايير المتبعة في الجائزة ثم تأهل المشروعات المتميزة لمرحلة التحكيم.

