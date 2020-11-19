وطن النهار

وقع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د. فهد الجابر امس بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني بين الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم البنك حباري الخشتي في بيان صحافي إن البروتوكول يهدف إلى تسهيل وتيسير استخراج شهادة راتب للعسكريين عبر الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وأضافت الخشتي أن الخطوة تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية مبينة أن الاتفاق خطوة جديدة ومهمة على طريق استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين البنك من جهة والوزارات والإدارات والجهات الحكومية من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمة صادقة لتوجهات مجلس الوزراء نحو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وتقليص الدورة المستندية وتسهيل جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين.

وذكرت أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الحوكمة المؤسسية وأداء الأعمال بمهنية وشفافية والتي ستنعكس إيجابا في الحفاظ على المال العام.

ونقل البيان عن الشيخ د. فهد الجابر إشادته بالخدمات الإلكترونية المتميزة التي يقدمها البنك والتي تسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية.

