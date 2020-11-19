وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن «المحافظة تتابع لحظة بلحظة مع مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، تطورات حريق سوق في منطقة الشويخ الصناعية»، لافتاً إلى أن «المحافظة بحثت مع الجهات المعنية سُبل حل مشكلة إعاقة وصول وحدات الإطفاء لموقع الحريق لممارسة مهامها في حالات الطوارئ».

وفي تصريحٍ صحافي أدلى به أثناء تفقده لموقع الحريق، شدد الخالد على «ضرورة إيجاد الحلول الواقعية لمشكلة إعاقة وصول كل وحدات وآليات الطوارئ في مختلف مهامها لمنطقة الشويخ الصناعية، خصوصاً في حالات الطوارئ»، منوهاً بأنه يبحث وبصفة الاستعجال مع الجهات المعنية ممثلة في وزارات الداخلية والدولة لشؤون البلدية، والإدارة العامة للإطفاء الآليات المناسبة لمعالجة المشاكل المتراكمة في المنطقة.

