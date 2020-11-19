وطن النهار

عقدت لجنة الدفاع المدني الكويتية برئاسة وكيل وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الفريق عصام النهام اجتماعا بمقر الوزارة لبحث الاستعدادات المكثفة والتجهيزات والتحضيرات لموسم الأمطار.

وجرى خلال الاجتماع وفق بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني امس الأربعاء التأكيد على قنوات التعاون والتنسيق المتواصل بين وزارة الداخلية والأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة موسم الامطار والحد من انعكاساتها وآثارها السلبية إلى أدنى مستوى.

وخلال الاجتماع رحب الفريق النهام بالحضور ونقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة الدفاع المدني أنس الصالح مشيدا بالجهود الكبيرة والتنسيق والاتصال المستمر بين الجميع. واستعرض الحضور مجمل التجهيزات الفنية والبشرية التي تم حشدها من كل الجهات وفق تعليمات القيادة العليا لتحقيق الهدف المنشود، معربين عن تهانيهم لرجال الإطفاء على المسمى الجديد (قوة الإطفاء العام)، معبرين عن تقديرهم لحصولهم على حقوقهم.

وحضر الاجتماع وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي واللواء فالح شجاع والمدير العام لقوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون المكافحة في «الإطفاء» اللواء جمال البليهيس والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية اللواء جمال الصايغ ومن وزارة الدفاع العميد عادل الرجيب.

كما حضره الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج والوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة الشيخ المهندس عبدالعزيز الصباح ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الأحمدي وحولي في بلدية الكويت المهندس فهد الشتيلي والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندسة سهى أشكناني والمهندس ناصر البحيري والمهندس أحمد الزعابي من مؤسسة البترول الكويتية ومراقب التنبؤات بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي.

