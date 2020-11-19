وطن النهار

استعرض مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م. سعود الدبوس الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الادارات بفرع بلدية المحافظة خلال الفترة من 1/10/2020 حتى 31/10/2020 من خلال تكثيف الجولات الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الدبوس في تصريح صحافي الى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن توجيه 356 تنبيها وانذارا وتعهدات لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 129 مخالفة لمحال، 186 مخالفة لأنشطه متنوعة، كما تم رفع 117 مركبة وقارباً مهملين وسكراباً الى جانب الافراج عن 157 سيارة.

