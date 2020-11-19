وطن النهار

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح أهمية اتباع النهج الاستباقي في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والأزمات على الساحة المحلية، مثمناً في هذا الصدد جهود وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة في التعاطي مع الأزمات والكوارث والأوبئة بأنواعها الأمر الذي تجلى على امتداد جائحة «كوفيد- 19».

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ امس بفريق طوارئ الامطار في محافظة الاحمدي الذي يضم مختلف الجهات المختصة بشؤون الطوارئ وهو الفريق الذي أثبت جدارته خلال تجربة الأمطار الاسثنائية التي تعرضت لها البلاد خلال عام 2018.

وكان المحافظ قد استهل الاجتماع باقتراح تم اعتماده بتشكيل لجنة دائمة لشؤون الطوارئ تعنى بمجمل صور الازمات والاوبئة والكوارث المحتملة المتكررة أو الاستثنائية في محافظة الأحمدي وعلى مدار العام، كما تطرق الاجتماع الذي عقد في ديوان عام محافظة الاحمدي الى مجمل خطط وبرامج وآليات عمل الفريق والجهات الممثلة فيه سواء المركزية منها او العاملة في النطاق الاداري للمحافظة، والتنسيق المشترك لأدائه لمهامه في تحقيق الحماية اللازمة لارواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومعالجة اية آثار يتوقع ان تنجم عن الأمطار على امتداد مناطق محافظة الأحمدي مع الاسترشاد بتجارب المواسم السابقة.

حضر الاجتماع المهندس مطلق العتيبي الوكيل المساعد لشؤون الشبكات بوزارة الكهرباء والماء واللواء صالح مطر العنزي مدير عام مديرية الأمن، والعقيد أحمد البيرمي مدير عام قوة الاطفاء، والمهندس عماش الرشيدي مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات بوزارة الاشغال العامة، والمهندس سعود الدبوس مدير البلدية، وعادل العازمي مدير الإطفاء بالإنابة بشركة نفط الكويت، ناصر البحيري رئيس فريق عمل الإطفاء بالشركة، حيث تم التداول بشأن احدث الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار المرتقب والوقوف على مدى جهوزية مختلف جهات الاختصاص لمواجهة اي تداعيات محتملة، وأعرب المحافظ في ختامه عن الشكر والتقدير لجميع الجهات الأعضاء في الفريق، مثمناً جهودها الجادة والمخلصة واستعداداتها التي تبعث علي الارتياح متمنياً للجميع التوفيق في العمل بروح الفريق الواحد.

