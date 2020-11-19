وطن النهار

وجه المشاركون في ملتقى البرلمان الافتراضي 2020، جملة من الرسائل الوطنية المهمة انطلاقا من دعوة مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد خلال خطابه السامي بطلب الفزعة الى الكويت من خلال المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الامة المقبلة واختيار الأصلح والأكفأ، مشيرين الى ان المرحلة المقبلة خطرة ويحتاج الوطن الى وقفة جادة لتجاوز الازمات في مختلف اشكالها والوانها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المتحدثون في الجلسة الثالثة من الملتقى الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام عبر منصة «ZOOM» والتي اخذت عنوان «الخطاب السياسي للمرشح ومدى تطوره»، أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة خدمات وانما عهد الحزم والحسم، اذ لن يكون للمناديب ونواب الخدمات دور فيها، ملمحين ان عهد «لا مانع» سينتهي في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية حتى لا تمنح الحقوق لغير أصحابها، غير أنهم في ذات الوقت حذروا من القادم حيث إنه من الممكن ان تسن تشريعات من شأنها مس جيب المواطنين.

واشاروا الى ضرورة ان يتجرد الناخب من قبيلته وطائفته في العملية الانتخابية لاجل الوطن وأن يحسن الاختيار لمن يمثله تحت القبة البرلمانية للنائب القادر على تفعيل دوره الرقابي والمتمكن من التشريع الصحيح بما يخدم الوطن والمواطن، مشددين على ضرورة ان ينأى النواب الذين سيحالفهم الفوز عما كان يحصل في المجالس السابقة من الممارسات السلبية والتعصب والتناحر. في البداية، تحدث رئيس جمعية الاخاء الوطني راكان بن حثلين، قائلا: «يجب ان يكون الوطن هو المعيار الفاصل بين الناخب والمرشح، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب النهوض بالبلد، وليس كما يقول عدد من الناخبين إننا نريد من يخدمنا، مؤكدا أن المرحلة القادمة ليست مرحلة خدمات، حيث اننا في عهد جديد هو عهد الحزم والحسم وليس عهد خدمات، معربا عن توقعاته عن عهد «لا مانع» سيلغي وهو ما يأمل بأن يحصل في جميع وزارات الدولة».

وتابع: أنه «يجب على الناخب أن يميز النائب الذي باعه وباع وطنه، حيث حينما وصل الى مجلس الامة كان لا يملك سوى بدل الايجار والآن أصبح يسكن في قصر ويملك ما يزيد عن 10 عمارات، محذرا المواطنين من معايير الاختيار الخطأ، اذ يجب الابتعاد عن القبلية والطائفية والحزبية والفئوية واختيار الوطني»، مشيرا الى ان القادم يحتاج الى «شد الاحزمة تجاه قرارات قد تصل الى جيب المواطن ورفع الدعومات والقيمة الاضافية وفيها جوانب وأزمة اقتصادية كثيرة.

من جانبه، أكدت عضو مجلس الامة السابق د. سلوى الجسار، أن العملية الانتخابية تعاني حالة من الاضطراب وعدم التوازن، حيث إن الناخبين والمرشحين يمارسون حقهم الدستوري وفق للمادة 108 التي تنص على أن العضو يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولكن مخرجات المجلس السابق تثبت العكس فأغلبية الفائزين من نواب الخدمات، وهم قليلو الخبرة في الممارسة السياسية وأدائهم البرلماني ضعيف في صياغة التشريعات ونزاهة الموضوعية في الرقابة للاداء الحكومي.

وقالت: إن فكر الناخب الكويتي لا يزال تحت سيطرة نواب الخدمات والولاءات المتعددة سواء القبلية أو الطائفية أو الاجتماعية او الطبقية، وهذا امر طبيعي ولكن نقول احسنوا الاختيار فهناك من يتمتع بكفاءة عالية، لافتة الى أن الفرعيات أقصت الكفاءات التي لم تنجح في الفرعيات، ما يشكل خطورة كبيرة في عدم الحيادية في الاختيار، والاخطر انها بدت تزحف تطفو لفئة الشباب.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة الانتاج البرمجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي علي الريس، ان الاعلام متمكن من ابراز الخطاب العاطفي وكذلك الخطاب العقلاني، فهو قادر بمهنية كبيرة على صناعة ما يرد ابرازه بما يخدم الهدف المراد تحقيقه، بالرغم من ان الخطاب العاطفي اضعف دور المرشح في الخطاب السياسي، ولكن يستطيع المرشح أن يجذب الناخبين اليه سواء بالخطاب العاطفي او العقلاني الى جانب الدعم الاعلامي، وذلك يتغير بحسب فكر وثقافة كل ناخب.

من ناحيتها قالت استشاري الصحة العامة المرشحة السابقة د. خالدة الخضر «كثير من المرشحات في انتخابات 2020 على وعي سياسي كبير، في حين مرشحات انتخابات 2006 كن يحملن شرف المبادرة بين فطاحلة من السياسيين لخوض هذه التجربة التي كانت جديدة عليهن، معرجة حول النظام التعليم الذي اعتبرته متأخراً بالنسبة للامور الحياتية ويجب ان يستكمل من حيث ثقافة السياسة والاقتصاد وتعزيز الوحدة».

