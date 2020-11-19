وطن النهار

أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، أن الاعلام الحكومي غائب جدا في قضايا كثيرة، لاسيما كما نشهده الآن في قضايا الانتخابات، موضحة أننا نفتقد البرامج التثقيفية العالية وكذلك السياسية التي كانت تعرض في عقدي السبيعانات والثمانينات. وقالت خلال مشاركتها الجلسة الثالثة من ملتقى البرلمان الافتراضي 2020، أننا نحتاج مناهج التربية الوطنية لتعزيز دور الطالب في فهم دوره المجتمعي والتطوعي، مؤكدة ان وزارة التربية تتحمل هذه المسؤولية، لافتة في نفس الوقت الى ان مجلس الامة عليه مسؤولية عرض البرامج التثقيفية والانتخابات عبر قناته، دون ان تبقى القناة مقتصرة على عرض السرد والاعمال السابقة. واشارت الى ان ظاهرة تزكية المرشح غير قانونية فهناك قانون يجرم الفرعيات، ولكن يحاول البعض اختراقه بما يسمى بالتشاورية، متسائلة كيف يزكى شخص لآخر ثم يحضر الى المجلس بعد انتخابه ويقسم باليمين «اي يمين يقسم به وهو قد اخترق القانون منذ البداية»، مبينة أن هناك الكثير من الامور علينا الانتباه منها. وأضافت: «علينا تنبيه الاعلام بمختلف وسائله عن هذه الظاهرة، فلا يمكن ان نقبل تزكية شخص ثم يقسم اليمين، معتبرة ان هذا تجاوزر على فهم القسم وخروج على القانون «وبالتالي لا بد من اجراءات حاسمة تتخذها وزارة الداخلية». وذكرت ان المرشح الآن سعيد بنقل اصوات الناخبين الى مقار سكنية خرى، مؤكدة ان هذه عيوب تشوه الديمقراطية، آخذة بالاعتبار ضرورة التركيز على مضامين خطاب صاحب السمو امير البلاد حتى لا يكون مجرد خبر او فلاش عادي.