وطن النهار

قام وزير الصحة د. باسل حمود الصباح بزيارة الى مقر اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 حيث كان في استقباله رئيس اللجنة المستشار اسحاق حسين الكندري ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي وأعضاء اللجنة وقد استمع الوزير الصباح الى شرح من قبل رئيس وأعضاء اللجنة عن الاستعدادات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة للعمل على انجاح العملية الانتخابية المزمع انطلاقها يوم الخامس من ديسمبر المقبل وفق الاحتياطات والاشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد.

كما بحث الصباح أوجه التعاون بين وزارة الصحة واللجنة الاستشارية واستعرض آلية التعاون بين الجهتين بالاضافة الى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المشاركة في هذا العرس الديموقراطي. وقد حضر الاجتماع وفد من وزارة الداخلية حيث أبدى الجميع الحرص على العمل والتعاون المشترك بين جميع الجهات في سبيل اجراء العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسر ما يعكس الوجه المشرق للكويت وظهر مدى وعي وتعاون الناخبين في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع.

