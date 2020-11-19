وطن النهار

قال النائب ومرشح الدائرة الثالثة يوسف الفضالة إن وزارة التربية تعامل أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة كـ«عبء» على الدولة، مؤكداً انه من غير المعقول أن يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم وهي التعليم.

واستغرب الفضالة من تصرف وزارة التربية «فالدولة كفلت التعليم لجميع المواطنين وها نحن نرى خرقاً واضحاً للمادة 40 من الدستور، بمنع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم بالتعليم.

وشدد الفضالة على أن سلوك وزارة التربية ما هو الا تكريس واضح للتفرقة بين المواطنين، فالواضح أن الوزارة تعاملهم كنوع من أنواع العبء على الدولة، فهي لاتأخذ دورهم بهذا المجتمع وطموحهم على محمل الجد، مضيفاً «لهم أحلام ولهم آمال وبالمقابل تقوم الدولة بقتل هذه الأحلام».

وأوضح أن دورهم بهذا المجتمع لايقل عن أي فرد فيه، فواجبنا أن ننمي هذا الدور لا أن نكون معول هدم.

وطالب الفضالة وزارة التربية أن تبت فوراً بهذا الموضوع وتضع الحلول للمشاكل ان وجدت، وألا تعلق فشلها بادارة المشكلة على الاشتراطات الصحية.

