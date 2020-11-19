وطن النهار

اكد مرشح الدائرة الثانية م. أحمد الحمد اهمية دور الناخب في عملية الاصلاح والتغيير من خلال القيام بواجبه واختيار الاصلح من المرشحين موضحا ان اجندة برنامجه الانتخابي يحمل العديد من المقترحات والحلول للعديد من القضايا التي تهم المواطنين.

واشار في لقاء مع الاعلامي صالح جرمن في برنامج «صالح مع النهار» الى ان الناخب لديه الوعي الكافي للتمييز بين المرشحين واختيار من يمثله تحت قبة عبدالله السالم، مبينا ان البلد بحاجة الى قوانين وتشريعات تخدم المواطن وتنهض به بالاضافة الى امور كثيرة تحدث عنها من خلال لقاء خاص في برنامج صالح مع «النهار» وكان الحوار الآتي:-

في البداية علق المرشح على احصائيات الناخبين في الدائرة الثانية واكد ان عدد الناخبين من عائلات الحساوية هو 5 آلاف بخلاف ما يتم ذكره في بعض الاحصائيات المعلنة والتي تذكر عددا اقل من ذلك بكثير لان بعض العوائل غير معروفة عند اصحاب تلك الاحصائيات.

يستوقفني في الدائرة ان عدد الرجال 31 ألفا ونسبة النساء 33% ونسبة التصويت في 2016 حوالي 71% وهذا يعني ان المشاركة كبيرة، وسؤالي هل ذلك يعتبر احد الدوافع الذي جعلتك ترشح نفسك في الدائرة الثانية؟

بالطبع هذه الدائرة تتميز بنسبة حضور لا تقل عن 65% ولم تكن من دوائر المقاطعة في يوم من الايام والمشاركة فيها دائما كبيرة وهو امر جدا مشجع خصوصا مع معرفتنا لقواعدنا الانتخابية.

عادة المرشح ينطلق من قواعده الانتخابية والرقم الكبير للناخبين الحساوية سواء كان 4200 أو 5 آلاف مشجع لدخول اكثر من مرشح ولكن مع ذلك نرى غياب الكثير من مرشحي الحساوية؟

بالطبع الحساوية هم مكون اساسي من مكونات المجتمع الكويتي وقد شاركوا في بناء الدولة وهم ليسوا قبيلة او تيارا سياسيا وهم اصول قبلية مختلفة مثلا انا سبيعي وغيري هاجري ومطيري وحروب ولا يوجد تنظيم كما في القبائل كتشاوريات او غيره ولا توجد قيادة واضحة للحساوية هم تزاوجوا واصبح بينهم نسب وعرف اصبحوا ابناء عمومة، وكثير منهم لديهم قناعات مع تيارات سياسية وتوجهات اخرى وهم احرار بافكارهم وتوجهاتهم ولا تستطيع ان تلزمهم بشيء او التصويت لشخص معين.

هل يتمنى ابناء الحساوية ان يمثلهم شخص منهم؟

نعم يتمنون دائما ان يمثلهم مرشح حساوي في مجلس الامة لان الواقع السياسي في الكويت صنفنا الى قبائل وفئات وتيارات والحساوية على الاقل يمثلون 10% من المكون الكويتي بما يقارب الـ 130 ألفاً في مختلف الدوائر وهم يطمحون بان يكون لهم احد يمثلهم وهذا يحتاج الى تنظيم الصفوف والاختيار المناسب.

هناك بعض المحللين تحدث ان احمد الحمد منافس شرس ويتحرك بقوة وعنده حضور قوي وان هناك بعض الحساوية يعملون على اسقاط احمد الحمد؟

قناعات الناخبين

طبعا بالبداية اشكر هذا الطرح والكلام الطيب بحقي، والشباب بالفعل يتعطشون الى نائب قوي ذي حضور مميز ونموذج سياسي حقيقي من البيت الحساوي، وغير صحيح ما يقال من ان الحساوية سيسقطون الحمد ولكن الامر يتعلق بقناعات الناخبين، وللرد على هذا الكلام سيكون في الصناديق.

اليوم المرشح واع ولا يمشي على الاسم ويريد ان يرى الطرح المناسب، فما ابرز الملفات التي يطرحها احمد الحمد؟

بالفعل الناخب واع وبعيد عن عنصر المجاملات خصوصا جيل الشباب وليس مثل الناخبين السابقين عندما يأتيهم نائب او مرشح الى بيوتهم ويجاملونه ويعطونه الصوت الان لا الشباب واع ويعرف من يختار ولا يستطيع احد ان يحتمي بالاخرين في التصويت حتى الزوج لا يستطيع ان يجبر زوجته على التصويت لاحد معين، فطموح الشباب بالنسبة للملفات التي يتناولها المرشح مهمة جدا وتلامس جميع ابناء الشعب ومن اهمها مثل الاسكان والصحة والتعليم وغيره ولكن هذه الملفات هل يمكن ان نحلها من خلال العمل السياسي ونحن ننادي دائما بالاصلاح السياسي.

كيف يتم الاصلاح السياسي؟

اولا حتى يتم الاصلاح السياسي يجب علينا الرجوع للدستور ونحافظ على ثوابت الدستور ومن بداية التشكيل الحكومي ومنذ التشكيل الحكومي فهناك احيانا تداخل بالسلطات، وانا مع الاستجواب والمساءلة على ان لا يكون استجوابا شخصانيا وكثير ما رأينا تكسبات بين النواب والسلطة.

كيف ترى المشهد السياسي الحالي؟

طبعا المشهد السياسي الحالي نستطيع ان نلحظه من خلال رأي الناس في الدواوين والتجمعات والاستقرار النسبي فقط فالتذمر في الشارع موجود.

هل نحن بحاجة الى تغيير للوجوه؟

نعم فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قلنا اذا كان هناك استياء فلا بد من التغيير وليس الهدف تغيير الوجوه بس الى تغيير النهج، والكل رأى المجالس السابقة فقد نخر الفساد في السلطة التشريعية والتنفيذية وهنا يأتي الدور الاساسي للناخب في التغيير، وهنا نستذكر كلمة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد في كلمة النطق السامي في دور الانعقاد التكميلي عندما بين ان علينا تقييم النواب السابقين فتخلوا عن المسيء وتمسكوا بالمصلح وكذلك الامير الراحل عندما قال اعينوني بحسن الاختيار.

البعض يقول اخترنا ونفس النتيجة، فهل دورنا ان نراقب او نقيم مثلا؟

بالضبط نحن مشكلتنا مجتمع نجامل واحيانا يكون نائب عليه شبهة قبيض او فساد واذا دخل عندنا الديوانية يجاملونه ويرحبون به خصوصا في التجمعات الرسمية، لكن ان دخل هذا النائب على مجاميع شبابية فانه سيعامل بطريقة اخرى اشبه بالاستجواب.

المجاميع الشبابية

هل تواصلت مع المجاميع الشبابية؟

طبعا انا تواصلت معهم وانا احب هذه المجاميع الشبابية، لانهم متابعون للوضع وعندهم جرأة لم تكن موجودة بالسابق ويواجه ويحاسب ونحن نعول عليهم في عملية التغيير في الانتخابات القادمة ومن خلال الاستطلاعات ان الناس لديها استياء كامل من المجلس ونحن عندما نبحث في مطالب الناس نجد انه تغيير النهج وليس تغيير الوجوه والعمل السياسي ويطالبون بحل مشاكلهم وبعضهم وصل لمرحلة اليأس، ولكننا نحثهم على عدم اليأس ومحاولة التغيير، واختصر الـ 9 نقاط التي سجلتها من مطالبات الناس في التقرير التلفزيوني في مطلب واحد وهو ان الناخب يريد نائباً يمثله في البرلمان وحكومة تقوم بعملها، بحيث ان المواطن يذهب الى عمله ويرجع ويعيش حياة طبيعية وهناك من يقوم بالمهام الكبرى وتعمل من اجل المواطن وبنهج اصلاحي.

هل مجلس 2016 لم يحقق المطلوب؟

نعم بلا شك لم يلب طموح المواطن ولم نر تشريعات تلبي تلك المطالب، لم نر الا سجالاً كبيراً واستجوابات شخصانية ليست على اسس صحيحة، وقد رأينا وتيرة الاستجوابات قد علت في اخر ايام المجلس وهي عبارة عن عمليات استعراضية لمغازلة الناخبين اني اعمل وانجز والنتيجة مع الاسف صفر.

هل يعني ذلك ان 32 استجواباً نتيجتها صفر؟

لم تكن هناك نتيجة تفيد المواطن وما حدث ان النائب حقق مكاسب انتخابية وانه استجوب وعمل ويضع ذلك في سيرته الذاتية الانتخابية.

رأينا من الاستجوابات استقالة وزراء مثل هند الصبيح ووزير الاعلام محمد العبدالله والشيخ سليمان الحمود وجنان بوشهري، فكل هذا نتيجة استجوابات فما رأيك؟

نعم للاسف لو نظرنا لكل هذه الاستجوابات لم تكن مهنية في المقام الاول وكان لها حيثياتها واسبابها ونحن لسنا بصدد تناولها، والمفارقة اننا نرى الاستجوابات ان هناك شخصا من فئة معينة محميا من بعض النواب ويستمر حتى لو استجوب اكثر من مرة وفي الغالب لو رأينا استجواباً لوزير شيخ يطاح به بسهوله في الاستجوابات وما نراه هو استعراض عضلات وامر فيه تكسب بحيث اني استطعت اني استجوب الشخص الفلاني واسقطته، والمواطن في النهاية لم يستفد ونحن من حكومة ومجلس من سيئ الى اسوأ.

هل تعني بكلامك ان هناك اصطفافا نيابيا تجاه الاستجوابات؟

نعم هناك اصطفاف نيابي واحيانا بعض الاستجوابات تكون من البداية معروفة النتيجة وقد رأينا انه قبل ان يتكلم الوزير وقبل ان يسمعونه يبدؤون بجميع الاصوات ضده وطرح الثقة وهناك نائب يعلن عن جدول استجواباته مسبقا ولنفس الوزير وهذا يعني انها مشكلة شخصية.

هذا فيما يخص الجانب الرقابي، ماذا عن الجانب التشريعي؟

نعم، فما الفائدة ان شرعت 50 تشريعا ولم يكن ايا منها يلامس حاجة او فائدة المواطن وهمومه ويكون فيها لوائح تنفيذية، وقد لاحظنا خلال جائحة كورونا القصور في التشريعات التي جعلت المواطن يعاني ما يعاني.

حرية الرأي

الكل يتكلم عن الحريات والحقوق والوضع الاقتصادي، لماذا لم يصدر مجلس 2016 اي تشريع للجوانب الاقتصادية ولا الحريات؟

بالضبط اذا تكلمنا عن الحريات فنحن في دولة ديموقراطية وحرية الرأي مكفولة وعندنا ثوابت الذات الاميرية مصانة واقطع وتكلم،فنستطيع ان ننقد ونبين ونقيم ولا نسب او نتعرض لاحد، لكن في نفس الوقت نحن لدينا سجناء رأي ولا يوجد دولة ديموقراطية لديها سجناء رأي، والدستور الكويتي يكفل المزيد من الحريات ونحن نرى ان كل القوانين كانت لتكمين الافواه، والان نحن في عصر السوشيال ميديا وعصر التواصل وابناؤنا لديهم هذه الوسائل ويريدون ان يعبرون عن ارائهم واصبحوا ملاحقين وهذا بسبب القوانين التي تكبح حرية الراي وتكمم الافواه ويجب ان يحاسب على هذه التشريعات مجلس الامة، وكذلك القضايا الاقتصادية انكشفت الحالة الاقتصادية في جائحة كورونا ونحن اقتصادنا اوحد وليس لدينا خطة اقتصادية قائم على النفط ويصعد وينزل على هذا الاساس وقد سجلنا عجزا كبيرا في 2019 والدخل نزل لاننا لا نملك خطط اقتصادية او تنويعا في مصادر الدخل وخططا لجذب الاستثمار وكثير من التجار يستثمر في الخارج لان هناك فرص وتسهيلات اكثر ونحن نفتقر لتلك التشريعات التي تساعد المستثمر وحتى ابناؤنا تأثروا في مشاريعهم من نقص تلك التشريعات.

الان أود ان ارجع لمحور الحريات، فهل اذا وصل احمد الحمد سيطالب برفع او تغيير هذه القوانين؟

طبعا علينا مراجعة هذه القوانين وسنطالب باعادة دراستها والنظر في قوانين الحريات والمرئي والمسموع وقوانين جذب الاستثمار، وعندما نتكلم عن كويت جديدة 2035 فهل البيئة الموجودة والقوانين تسهل تلك الرؤية أم لا وهل ستجلب الاستثمار وهي اساسا معرقلة لذلك.

كيف تفسر ان دولة نفطية واقتصادها قوي ونسمع بان شهر نوفمبر لا يوجد رواتب؟

هذا غير صحيح، وعندما يخرج الوزير ويقول هذا الكلام فاعتقد انه لا احد يصدق ذلك حتى الوزير نفسه ونحن دولة ثرية والعجوزات غير حقيقية ونحن لدينا صناديق سيادية بمئات المليارات من الدنانير ولا يصح ان نقول مثل هذه الاقاويل وانا اعتقد انه تصريح سياسي بهدف دفع الناس لتقبل فكرة الوصول الى جيب المواطن وهو بالفعل من يتحمل مشكلات الحكومة والمجلس وهو الحلقة الاضعف وبدلا من تنوع مصادر الدخل يأتي الاتجاه الى جيب المواطن لحل المشكلة ونحن مررنا بفترة وفررة مالية تجاوزت ال 13 مليار فماذا فعلنا بها ونحن نفتقد الى ادارة اقتصادية ولا عندنا خطة اقتصادية.

ما سبب هجومك بعنف على ديوان المحاسبة؟

انا ليست لدي مشكلة معهم وانا احييهم وهم جهة رقابية دورها مراقبة اداء السلطة التنفيذية والمال العام ولكن ليس من دورها ان تشرع او تجعل من المواطن هو الحل لمشاكل الدولة فالاولى ان تركز في قضايا الفساد ومراقبة اداء الحكومة والعقود التي يحدث فيها هدر ونحييهم ونشد على يدهم لكن لا يجب ان تقوم بدور غير دورها الاساسي وتقترح رؤية ليست ممن اختصاصها والخروج من دورها الحقيقي وهو الرقابة والمحاسبة.

لجان وامتيازات

لماذا لا يكون هناك تخفيض مميزات عضو مجلس الامة والوزراء من رواتب وسيارات وبدلات ولجان وغيرها بدلا من المواطن البسيط؟

نعم بالفعل حتى في ديوان المحاسبة اللجان والبونص والامتيازات والقيادات من رواتب عالية وهناك ايضا قيادات في الدولة تنعم بامتيازات سنوية ورواتب ومكافآت عالية بينما المواطن هو من يراد الاضرار به وقد سمعنا ان هناك وزيراً لديه 1000 مستشار وهناك بنود السفر ومصاريفها ايضا.

نسمع كثيرا عن صعود وتيرة الفساد فما الحل برأيك؟

نحن لدينا الكثير من الجهات الرقابية لكن مشكلتنا بالفساد الذي نعاني منه وهو انكشف لنا بشكل كبير في الاونة الاخيرة، وقد اعترفت هيئة نزاهة ان 59 حالة فساد تم كشفها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وهذا اكبر دليل الى اننا بحاجة الى الاتجاه الى حرية الرأي وليس تكميم الافواه، وما نراه هو فساد اداري بالدرجة الاولى ووضع الانسان غير المناسب في المكان المناسب وطبيعي ان يتبع ذلك فساد مالي وهو نتيجة الشخصيات البرشوتية وقتل طموح الناس ووصل ملف الفساد الى مستوى وزاري ورئاسة وزراء ولم نر احدا تمت محاسبته والاصلاح السياسي هو الاساس والفصل بين السلطات.

يعني نحتاج الى مواطن رقيب يساعد السلطة على كشف الفساد؟

نعم يفترض ان يكون للمواطن هذا الدور المهم ولكن بعض المواطنين يقول ان تكلمت من يحميني بينما هناك من لديهم الشجاعة للقيام بهذا الدور دون تردد في ظل دولة نخرها الفساد ما ادى الى يأس الناس، ونحتاج الى تشريعات جديدة وتفعيل للقوانين ومحاسبة المسؤولين وقد قالها الامير الرحل «لا احد فوق القانون» والمخطئ يجب ان يحاسب ولا يجب ان نجعل حول المخطئين هالة تحميهم.

احمد الحمد في 2013 كان لديك 870 صوتاً في المركز ال 15 ثم نزلت في 2016 وانسحبت لماذا؟

نعم كنت متواصلاً مع الناخبين لغاية 2016 وسجلت في الترشيح ولكن الانتخابات عبارة عن ارقام وقواعد انتخابية تنطلق منها وفي ذاك الوقت لم يكن هناك توافق وقد قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة واثرت ان اترك الساحة وتأملت من اخواني المرشحين في ذلك الوصف ان يتم التنسيق بينهم ويخرج شخص ذو كفاءة ولم يحصل ذلك الشيء وبعد الاستشارة والناس قدروني في الانتخابات التكميلية ودفعوني بقوة خلال هذه الانتخابات ومتوقع ان يكون الدعم كبير بحسب حجم الاتصالات التي تصل لنا والتواصل من جميع شرائح المجتمع بدون استثناء وهو امر مشجع للاستمرار والنجاح.

لماذا نرى حملات تشويه واضرار بالاخرين خلال الانتخابات وهل يعتقد البعض انك الحصان القادم للمجلس ويحاولون يضعفونك بهذه الامور؟

الانتخابات لا تخلو من الاشاعات دائما علي وعلى غيري والقيل والقال كثير وعندما يثق الانسان بنفسه فانه لا يبالي بالكلام ونعمل ونطرح نفسنا ونقدم ما نستطيع دون الالتفات لاحد.

ما رأيك بالاحلال بالوظائف؟

يجب ان يكون لدينا خطة متكاملة للاحلال الوظيفي ونؤهل الكوادر الكويتية والحكومة تجعل خطة واضحة لهذا الامر.

ماذا عن الصحة؟

يجب اعادة النظر في المنشآت الصحية والهدر في العلاج بالخارج واعادة ثقة المواطن في المرافق الصحية.

ماذا عن التعليم؟

التعليم كارثة كبرى هي الاساس وبناء المجتمع يبدأ من التعليم واولادنا اصبحوا فأر تجارب ويجب ان تفعل جامعة الكويت والجهات الاستشارية وخطة واضحة لاعادة دراسة المناهج وآلية التعليم التي تواكب المرحلة القادمة والتعليم عن بُعد ومواكبة العصر.

مشكلة الاسكان؟

الاعداد كبيرة ومتراكمة والمشكلة مستمرة ومتوقع بعد 2035 أن تصل الاعداد إلى 150 الف طلب ويجب تغيير النهج وتفعيل جذري للقطاع الخاص واشراكه بكل شيء لحل القضية الاسكانية في ظل عجز الرعاية الاسكانية عن حل المشكلة.

ماذا عن المرأة؟

المرأة أصبحت الجناح الثاني من العمل السياسي ونالت حقها السياسي وأثبتت جدارتها في المجلس ولكن مازالت المرأة تفتقد الكثير من حقوقها بحسب الدستور ومساواتها في كل الحقوق والواجبات وتعاني مثل المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والمطلقات وهي تنال الفتات من حقوقها ونطالب بان تنال حقوقها كاملة حالها حال الرجل.

ماذا تقول عن ابناء الكويتيات؟

ابناء الكويتيات واخواننا من غير محددي الجنسية كذلك هذه قنبلة موقوتة ويجب أن تكون هناك جدية في ذلك وتجنيس المستحق وابن المواطنة لا يعرف غير الكويت ويجب تجنيسهم وحلهم يسهم في حل التركيبة السكانية.

هل أنت مع العفو الشامل؟

يجب الا يطبق العفو الشامل على ناس دون آخرين ولا لخلط الاوراق ليكون العفو الشامل خاصاً بمجموعة دون اخرى فنطالب بالعفو عن سجناء الرأي ونحترم القضاء.

المرشح احمد الحمد ماذا يقول لابناء الكويت والدائرة الثانية؟

أبناء الكويت اخواننا واباؤنا ويوم الخامس من ديسمبر هو يوم وطني لذا نريد ان نعيش انتخابات استثنائية في ظل جائحة «كورونا» حيث ان الاقتراع سيكون يوما صعبا لكنه يوم وطني ويجب ان تقوموا بدوركم سواء الرجال او النساء إذا كنتم جادين وتحبون التغيير وأراهن على وعي الناخب الكويتي لاهمية المرحلة القادمة بالنسبة له والتغيير للاصلح.

