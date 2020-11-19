مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار»، عن قيام الحكومة بالتشديد على وقف كل العقود الاستشارية الخارجية غير الضرورية، في اطار الآليات التي اتخذتها لتدعيم مصداتها المالية، وتدبير احتياجاتها الضرورية والملحة في مواجهة نفاد سيولة الاحتياطي وتغطية بنود الانفاق العاجلة في الميزانية، وعلى رأسها الرواتب والدعوم.

ولفتت المصادر الى ان العقود الاستشارية القديمة كثيرة، وينقصها كوادر قادرة على تطبيقها، فضلا عن ان استشارات المشاريع تم تقليصها وقصرها على المشاريع الحالية، والتي لم تبدأ أو قيد التحضير لا حاجة لها، حيث ان وقفها لن يؤثر، بل سيوفر مئات الملايين للميزانية العامة التي تعاني من عجز حاد في السيولة وغياب الايرادات الكفيلة بمواجهة العجز.

وأشارت الى أن عدداً من العقود الاستشارية، كانت بوابة للهدر في النفقات ومعظم توصياتها ونتائجها كان مصيرها داخل الأدراج، دون أن تنعكس بشكل واضح ومؤثر على الأداء الاقتصادي أو الشركات التي أعدت لها تلك الدراسات.

وبينت المصادر أن الحكومة اتجهت لتقليص بنود الضيافة والتدريب ومهام السفر الخارجية لأدنى حد ممكن، في ظل توجهات لخفض المصروفات الجارية في الميزانية وتقليص الانفاق بحدود تصل الى 20 % على الأقل في اطار السعي لتقليص فجوة العجز في الميزانية.

وأفادت أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تقليص حجم الانفاق بواقع 1.5 مليار دينار من 23 ملياراً الى 21.5 مليار دينار، حيث خفضت الانفاق الرأسمالي بحدود 1.3 مليار ليصل الى 1.9 مليار بدلاً من 3.2 مليارات دينار.

وبالاضافة الى وقف العقود الاستشارية الخارجية، خفضت الحكومة الانفاق على بنود التدريب ومهام سفر القياديين الخارجية، والمزايا الممنوحة للقياديين على مستوى الجهات والمؤسسات الحكومية.

وتستهدف الحكومة العمل على زيادة ايراداتها غير النفطية، من خلال وضع ضوابط واجراءات صارمة لتحصيل مديونياتها المستحقة البالغة 1.6 مليار دينار من خلال ربط الاستفادة من الخدمة بتحصيل الديون وكذلك وقف استفادة المنشأة أو الجهة للخدمات الحكومية بتحصيل الديون المستحقة عليها.

كما تسعى الحكومة الى الدفع بتنفيذ مناطق نفطية صناعية من خلال التنسيق بين جهاتها المعنية خلال الفترة المقبلة، لتوفير فرص استثمارية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب.

وأوضحت أن تنفيذ تلك المناطق الصناعية سيؤدي الى خلق فرص وظيفية أمام العمالة الوطنية وفتح مجالات أكبر أمام المستثمرين للدخول في مشروعات جادة تتميز بالعائد الجيد على رأس المال. ومن بين الاجراءات الأخرى التي تستهدفها الحكومة للخروج من أزمة نفاد السيولة، ما يتعلق بالاصلاحات الضريبية المطلوبة لتطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة والتي من المتوقع أن تعزز الايرادات غير النفطية بشكل كبير.

جدير بالذكر أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تعزيز مصداتها المالية لتدبير الايرادات اللازمة لتغطية الاحتياجات الضرورية في الميزانية، حيث بلغ اجمالي ما تم توفيره حتى الآن 7.5 مليارات دينار، موزعة على المناقلة للأصول السائلة بين صندوق الاحتياطي وصندوق الأجيال بحدود 2.1 مليار، بالاضافة الى وفر ما قيمته 3.8 مليارات من وقف استقطاع احتياطي الأجيال القادمة لميزانيتي 2018/2019 و2019/2020، بالاضافة الى خفض الانفاق العام بحدود تصل الى 1.5 مليار وهي سيولة تدعم سيولة الاحتياطي العام خلال الفترة المقبلة.

