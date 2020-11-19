مال وأعمال

أطلقت شركة «غوغل» الأميركية جملة من التغييرات الكبرى، التي تخص الحسابات البنكية للمستخدمين. وأوضح موقع «جي إس إم آرينا» التقني أن غوغل أجرت تغييرات كبرى في تطبيق «غوغل باي» للدفع الالكتروني، والتي باتت ترتبط حاليا ببطاقات الخصم وكروت الائتمان للعلامات التجارية الكبرى. وستمنح تلك التغييرات الكبرى تطبيق «غوغل باي» امكانية العمل على جميع المتاجر، مثلها مثل خدمة «آبل باي» لمستخدمي «آيفون».

وقدمت «غوغل» في مقطع فيديو، كل التفاصيل لتطبيق «غوغبل باي» الجديد، الذي يعمل على نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

وسيعمل تطبيق غوغل الجديد في بادئ الأمر في الولايات المتحدة الأميركية، على أن يتم تفعيلها لباقي دول العالم في وقت لاحق.

وسيتعاون نظام غوغل المصرفي الجديد مع الحكومات المختلفة، والتي تمنح المستخدمين أيضا أدوات الانفاق المرئية، وتوفير طرق سهلة لادارة عمليات الانفاق تلك.

ويتوقع الخبراء أن تطور غوغل تلك التقنية لتطلق فيما بعد «بنك غوغل» المصرفي الخاص بها، والذي يمكن أن يكون واحداً من أقوى المؤسسات المصرفية في العالم.

