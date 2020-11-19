مال وأعمال

واصلت البورصة للجلسة الثالثة على التوالي التقاط الانفاس من التراجعات الحادة التي سيطرت عليها مع بداية هذا الاسبوع مع عمليات الشراء الجماعي على الاسهم.

القيادية التي يراها الكثيرون ذات اسعار مغرية تشجع على الشراء قبل ترقية البورصة مع نهاية الشهر الحالي وهو ما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للبورصة بما يقارب 74 مليون دينار. ويرى محللون ان البورصة لديها فرص عديدة يمكن الاستفادة منها خلال الفترات المقبلة مع النتائج الجيدة للشركات المدرجة في الربع الثالث والتي استطاعت تجاوز ازماتها خلال نتائج النصف الاول والتي جاءت سلبية بالمقارنة بذات النتائج من الفترة خلال العام الماضي لافتين الى ان الربع الاخير سيشهد المزيد من عمليات التجميع على الاسهم القيادية لتحقيق اعلى استفادة من توزيعات 2020.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 9.5 نقاط ليبلغ مستوى 5478.53 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.17 في المئة، كما انخفضت أحجام التداول امس بنسبة 14% لتصل الى 149.85 مليون سهم عبر 9538 صفقة نقدية مقابل 174.16 مليون سهم بجلسة الثلاثاء وتقلصت سيولة البورصة بنحو 11.9% لتصل الى 42.28 مليون دينار مقابل 48 مليون دينار في جلسة اول من امس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6?5 نقاط ليبلغ مستوى 4328?36 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 79?04 مليون سهم تمت عبر 2834 صفقة نقدية بقيمة 6?5 ملايين دينار (نحو 22?7 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 15?8 نقطة ليبلغ مستوى 6063?25 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?26 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 70?8 مليون سهم تمت عبر 6704 صفقات بقيمة 35?7 مليون دينار (نحو 124?9 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 13?7 نقطة ليبلغ مستوى 4436?36 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?31 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 65?18 مليون سهم تمت عبر 2018 صفقة نقدية بقيمة 5?9 ملايين دينار (نحو 20?6 مليون دولار).

سجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 2.32%، تلاه الاتصالات بنحو 0.80%، ثم العقارات 0.63%، فيما كان الخدمات الاستهلاكية الأقل ارتفاعاً بواقع 0.01%، بينما لم يسجل أية قطاع تراجعاً اليوم.

وجاء سهم «التجارية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 9.26%، فيما تصدر سهم «عقــار» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.03%.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 9.73 ملايين دينار مرتفعاً 0.49%، بينما تصدر سهم «التجارية» نشاط الكميات بتداول 26.88 مليون سهم مرتفعاً 9.26%.

