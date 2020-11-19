مال وأعمال

أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفــا)، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، عن تخفيض نسبة مساهمتها في شركتها التابعة (الأولى للتأمين التكافلي).

وقالت «ايفــا» في بيان للبورصة، ان تخفيض نسبة مساهمتها في «أولى تكافل» نتيجة تسوية بعض المديونيات المُستحقة على الشركة.

وأوضحت أن عملية تخفيض نسبة مساهمتها في الشركة التابعة يأتي في اطار خطة «ايفــا» لاعادة هيكلة ديونها والتي نتج عنها خسائر بمبلغ 601.109 ألف دينار (1.97 مليون دولار) وستظهر نتائجها بالربع الرابع من عام 2020.

وأشارت «ايفــا» الى أن هذا الانخفاض في نسبة المساهمة لم يؤثر على كون «أولى تكافل» ما تزال شركة تابعة للمجموعة.

