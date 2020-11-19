مال وأعمال

أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، أن شركتها التابعة في الامارات تصدرت الترتيب الأول (أقل الأسعار) في مناقصة «جسر الوثبة» بأبوظبي.

وقالت «المشتركة» في بيان للبورصة، ان شركتها التابعة (المجموعة المشتركة للمقاولات الامارات) تصدرت الترتيب في المناقصة المذكورة ولم يصل أي كتب رسمية بالترسية بعد.

وأوضحت أن المناقصة تابعة لدائرة البلديات والنقل بلدية مدينة أبوظبي، وتتعلق بتنفيذ ازدواج (E30) جسر الوثبة، دوار الفايه، وبمدة تنفيذ تبلغ 547 يوماً.

وذكرت أن القيمة الكلية للمناقصة تُقدر بنحو 152.307 مليون درهم اماراتي بما يُعادل 12.686 مليون دينار.

