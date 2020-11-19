مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد امس باجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم وهم: ديزموند أرمانديو جريجوري، وياسمين حسن الصادق، ومحمد نديم محمد حنيف، ويعقوب يوسف اللوغانى، ويعقوب عبدالعزيز الهاجري، وسارة ابراهيم الصفار، ونهار تريحيب الديحاني، وسعد عاهد أحمد، ونادين حسن الصادق، وأحمد رويشد العازمى، وخالد صبيح الوقيان، وريني بيتر، وفوزية فهد الخالد، وعواد حولى العنزي، ومبارك سعيد العنزي، وبدر محمد العتيبى، وأمير صاحب سيد، وعبدالعزيز علي الجبر، وسام بدر الزواوي، وفاطمة عيسى القطان.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين. وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالاضافة الى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

