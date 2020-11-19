مال وأعمال

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تراجع فائض الميزان التجاري لصالح الكويت مع اليابان خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 44.1% على أساس سنوي.

وسجل الفائض التجاري لصالح الكويت مع اليابان في الشهر الماضي 23.17 مليار ين ياباني (222.13 مليون دولار)، مقابل 41.42 مليار ين ياباني (397.10 مليون دولار) في أكتوبر 2019.

وأثر على الأداء السنوي للفائض، تراجع صادرات الكويت في أكتوبر الماضي بنسبة 40.8% عند 36.98 مليار ين ياباني (354.53 مليون دولار)، مقارنة بــ62.42 مليار ين ياباني (598.42 مليون دولار) بالشهر ذاته من العام السابق.

وأشار البيان الى أن قيمة واردات الكويت من اليابان بلغت 13.81 مليار ين ياباني (354.53 مليون دولار)، مقابل 20.99 مليار ين ياباني (201.23 مليون دولار) في أكتوبر 2019، بانخفاض 34.2%.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائض تجاري مع اليابان بقيمة 259.77 مليار ين ياباني (2.49 مليار دولار)، بهبوط 40.2% عن مستواه في أكتوبر 2019 البالغ 434.49 مليار ين ياباني (4.17 مليارات دولار).

وبشكل عام، قفز فائض الميزان التجاري لدولة اليابان في الشهر الماضي بنسبة 7719.8% إلى 872.89 مليار ين ياباني (8.37 مليارات دولار)، مقابل 11.16 مليار ين ياباني (106.99 مليارات دولار) في أكتوبر 2019.

