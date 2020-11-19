مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا ارتفع بأكثر من المتوقع قليلا في أكتوبر بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان أسعار المستهلكين زادت 0.7 % على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5 % في سبتمبر وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» تشير لزيادة التضخم

0.6 %.

وعلى العكس من العام الماضي ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوبر وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا والفاكهة.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين الى العودة للتخزين مجددا بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في أكتوبر. وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر فرض اجراءات عزل عام في انكلترا بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي وتستمر لمدة شهر.

