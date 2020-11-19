مال وأعمال

تباينت أسعار النفط إذ أججت زيادة أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع مبيعات التجزئة الأميركية مخاوف بشأن الطلب على الوقود، لكن الآمال في تأجيل أوبك وحلفائها زيادة مزمعة في إنتاج النفط قدمت دعما، وبدء توزيع اللقاح لفيروس كورونا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير ثلاثة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 43.78 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر ثلاثة سنتات، أو 0.1%، إلى 41.40 دولاراً للبرميل. وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.7 مليون برميل. هذا وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من المتوقع في أكتوبر ، متأثرة بالزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بـ «كوفيد-19» وانخفاض دخل الأسر، إذ فقد الملايين من الأميركيين غير العاملين دعما ماليا حكوميا.

وفي مواجهة انخفاض طلب الطاقة في ظل موجة جديدة من جائحة «كوفيد-19»، دعت السعودية الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة «أوبك+»، التي تضم أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، إلى المرونة في الاستجابة لمتطلبات سوق النفط، إذ تكرس لسياسة إنتاج أكثر تشديدا في 2021.

وتحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات إذ صعدت بنحو 1% وسط آمال بأن توافق «أوبك+» على تأجيل زيادة الإنتاج.

ومن المقرر أن تبدأ «أوبك+» في تخفيف مستويات خفض الإنتاج عند مليوني برميل يومياً في يناير مقابل التخفيض بنحو 7.7 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي؛ إذ شدد التحالف على أن الدول المنتجة للخام يجب أن تستعد للتحرك في اجتماعها الوزاري المقبل في نهاية الشهر الجاري. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يناير بنسبة 1.1% مسجلة 44.21 دولار للبرميل، كما زادت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم ديسمبر بنحو 1% عند 41.84 دولاراً للبرميل.

