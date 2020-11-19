مال وأعمال

أكد مدير مجموعة مشاريع الاسطول والمتحدث الرسمي لشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الصقر ان جميع ناقلات أسطول شركة ناقلات النفط مطابقة ومتوافقة مع قوانين المنظمة البحرية الدولية ودولة العلم.

وأضاف الصقر في تصريح لـ (كونا) ان ناقلات الشركة تعمل بشكل آمن على مدار الساعة في مناطق مختلفة من العالم والموانئ الدولية آخذة بالاعتبار ما تمر به تلك المواني والدول من صعوبات لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) وحالات الاغلاق التام.

وشدد على ان (ناقلات النفط) من الشركات الرائدة في صناعة النقل البحري في العالم مطمئنا جميع عملائها انها «ملتزمة بالقوانين البحرية الدولية ولا صحة لما يتم تداوله بخصوص عدم مطابقة ناقلاتنا للقوانين الدولية».

