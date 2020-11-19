مال وأعمال

أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن تبرعها ومشاركتها في المشروع الوطني الكويتي لنشر ثقافة فرز البلاستيك من النفايات بهدف اعادة تدويره بالتنسيق مع شركة أمنية لتدوير البلاستيك.

وذلك باقامتها لفعالية تجميع المواد البلاستيكية في برج أرزان كافة على مدار سنة 2020 كاملة ايماناً منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه المشاريع التي تهتم بالمحافظة على البيئة، حيث ابتكرت مجموعة أرزان المالية فكرة تجميع أغطية القارورات والمواد البلاستيكية لدعم الجهات المختصة في اعادة تصنيعها والاستفادة منها في عمل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والمستلزمات التي تخدم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات في المجتمع بالتعاون من شركة أمنية كأحد مشاريع المساهمة الاجتماعية في الكويت والحفاظ على بيئتها.

وصرح مسؤول التسويق والعلاقات العامة لدى مجموعة أرزان المالية فواز المنيع قائلاً أن مشاركة المجموعة ودعمها لهذا النوع من المشاريع الوطنية البيئية ناتج عن حرصها على مبدأ المسؤولية الاجتماعية وايمانها التام بأهمية المحافظة على البيئة في الكويت.

وأعرب المنيع عن سعادته بالتعاون مع شركة أمنية لتدوير البلاستيك، مشيدا باهتمام شركة أمنية وبجهودها بالمحافظة على البيئة متمثلة بـالرئيس التنفيذي لمصنع أمنية سناء القملاس حيث أعرب عن خالص شكره وامتنانه بهذه الجهود الكبيرة، وأوضح المنيع أن مجموعة أرزان المالية تحافظ على موقعها القيادي باعتبارها مؤيداً قوياً يسعى الى اثراء المجتمع بهذه المشاركات وتلبية حاجة المجتمع عن طريق ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الأذهان بشتى المجالات سواء داخل المجموعة أو خارجها.

