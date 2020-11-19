مال وأعمال

أعلن بنك برقان أن خدمة الدفع عبر الساعة الذكية «Fitbit» أصبحت متوفرة الآن لجميع حاملي بطاقات بنك برقان، مما سيمكنهم من إتمام عمليات الدفع بدون تلامس عبر أجهزة محددة من الساعة الذكية (Fitbit» (NYSE:FIT». ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار حرص البنك على تقديم أحدث الخدمات وحلول الدفع المتطورة لعملائه.

يمكن إعداد هذه الخدمة بسهولة عن طريق استخدام الساعة الذكية «Fitbit» بأنواعها المتعددة، مثل Fitbit Charge4 ، وIconic Fitbit و2 Fitbit Versa وFitbit Versa 2 بالنسخة المميزة، وFitbit Charge 3 بالنسخة المميزة. ومن خلال اتباع خطوات بسيطة في تطبيق Fitbit للهواتف المحمولة عبر Android أو iOS، يمكن للعملاء إضافة جميع بطاقات بنك برقان الخاصة بهم في محفظة .Fitbit

تسهل خدمة «Fitbit Pay» إجراء عمليات الدفع بطريقة آمنة وسريعة في كافة المتاجر التي توفر خدمة الدفع بدون تلامس. هذا وبإمكان العملاء بكل بساطة الضغط على الزر الأيسر للساعة الذكية حتى تظهر البطاقة على الشاشة، ثم يقوم العميل بتمرير الساعة على جهاز الدفع حتى يظهر شعار التأكيد على الشاشة. كما يقوم المستخدم باختيار رقم التعريف الشخصي المحمي أثناء إعداد الجهاز للحصول على مستوى إضافي من الأمان.

وتعليقاً على الخدمة الجديدة، قال ناصر القيسي، رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: «يسرنا أن نقدم خدمة الدفع «Fitbit Pay» لعملائنا حاملي بطاقات بنك برقان، والتي تتوافق مع التزامنا بضمان توفير الراحة والسهولة كأساس في جميع عروضنا المقدمة للعملاء. وتقدم هذه الخدمة الجديدة تجربة دفع آمنة لعملائنا، وتأتي في إطار التغييرات السريعة والتطور في أساليب الحياة وانماطها التي نشهدها في جميع أنحاء العالم».

