مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية الفصلية تراجع أرباح قطاع البنوك المدرج بالبورصة 40.6% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـأرباح الفترة نفسها من عام 2019. وبحسب مسح لـ «مباشر»، بلغت أرباح البنوك بنهاية الفترة 181.861 مليون دينار (596.07 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بنحو 306.15 ملايين دينار (1 مليار دولار) للفترة المماثلة بالعام الماضي. وبلغت أرباح القطاع نحو 490.92 مليون دينار (1.61 مليار دولار) بتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، مُتراجعة بنحو 46.3% مقارنة بـأرباح الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة آنذاك 914.64 مليون دينار (3 مليارات دولار). الجدير بالذكر أن الشركات التي أعلنت عن بياناتها الفصلية وتسعة الأشهر الأولى من 2020، بلغ عددها 151 شركة مُسجلة من أصل 172 شركة مدرجة ببورصة الكويت، علماً بأن مُهلة الإفصاح انتهت في منتصف نوفمبر الحالي، وهناك فترة سماح للشركات التي لم تُفصح عن النتائج حتى نهاية الشهر. وبلغت أرباح الـ 151 شركة نحو 322.43 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـنحو 481.89 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي، مُتراجعة بنسبة 33.1%.

كما حققت الشركات المُشار إليها أرباحاً بقيمة 571.93 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2020، متراجعة 64% عن مثيلتها في العام الماضي البالغة نحو 1588.93 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام السابق. وقال المُحلل المالي محمد صديقي، إن نتائج قطاع البنوك الكويتي تأثرت باستمرار جائحة كورونا التي عصفت بالقطاعات الاقتصادية في شتى بقاع العالم وليس الكويت فقط.

وأوضح صديقي أن الجائحة صاحبها فترة من الإغلاق العام في الكويت خاصة في الربع الثاني من 2020، وهو ما قلص كثيراً من الأنشطة الاقتصادية ومن بينها المصارف والخدمات المالية والتمويل. ورغم ذلك هناك قطاعات استفادت في تلك الفترة كقطاع الصحي والاتصالات والخدمات الاستهلاكية والتأمين.

وأكد صديقي أن تداعيات «كورونا» على المصارف كانت أكبر؛ نظراً لما اتخذته عدة دول ومن بينها الكويت من قرارات خاصة بتسهيل عملية السداد وجدولة الأقساط ومد فترات السداد أطول وقت ممكن سواء للأفراد أو الشركات.

وأشار إلى أن مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الكويت لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها لم يتم تطبيقها فقط على قطاع البنوك لكنها طالت الميزانية العامة الخاصة بالعام المالي 2021/2020، حيث قرر مجلس الوزراء في أوائل يونيو الماضي خفضاً في الميزانية بنسبة لا تقل عن 20% خاصة مع استمرار تفشي الفيروس وهبوط أسعار النفط.

