مال وأعمال

قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن الصعود الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادي ما زال أمامه «شوط طويل» وإن الاقتصاد الأميركي سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما.

ومتحدثا في ندوة افتراضية، قال باول إن البنك المركزي الأميركي ملتزم «باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين اتمام المهمة». وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس «مبعث قلق كبير جدا» لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتبطئ الاقتصاد.

