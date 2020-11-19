مال وأعمال

أفاد مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي بان جولات التفتيش على سوق النقل الجوي في الكويت مازالت مستمرة للكشف عن مخالفات أشخاص سوق النقل الجوي ومكاتب السياحة والسفر حيث اسفرت الجولة الاخيرة لهذا الاسبوع عن وجود 15 مكتباً مخالفاً لتعاميم وقوانين الادارة العامة للطيران المدني.

وقد قامت فرق التفتيش باجراء اللازم نحو تحويل المخالفات الى لجنة الشكاوى والتحكيم للبت في الجزاءات على المخالفين.

وأوضح مدير ادارة النقل الجوي في تصريح صحافي بان اغلب المخالفات تتركز على تزويد المكاتب بنظام الحجز لمكاتب اخرى غير تابعة لها ولا توجد لديها تراخيص بمزاولة النشاط، أو قيام مكاتب وهمية وغير مرخصة بالعمل في نشاط السياحة والسفر.

وتؤكد ادارة النقل الجوي على استمرار هذه الجولات للقضاء على مخالفات السوق واحترام القوانين والتعاميم الصادرة التي تنظم عملية السياحة والسفر في الكويت.

