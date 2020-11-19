مال وأعمال

أكد القنصل العام للكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري حرص بلاده على اقامة مشاريع استثمارية في مجال السياحة باقليم كردستان العراق.

وقال الكندري في تصريح لـ (كونا) انه يوجد في الاقليم اماكن وفرص كثيرة للاستثمار في مجال السياحة وخصوصا مدينة (شقلاوة) السياحية حاثا المستثمرين الكويتيين على العمل في هذا المجال الحيوي لما للمنطقة من مؤهلات كبيرة في مجال السياحة.

واضاف ان الكويتيين ومنذ سبعينيات القرن الماضي يزورون مدينة (شقلاوة) السياحية التابعة لمحافظة اربيل لافتا الى ان الارضية مناسبة جدا للسياحة بسبب التطور الملحوظ الذي شهدته المنطقة في العديد من الجوانب.

واوضح ان هناك مجالات للتبادل التجاري بين الاقليم والكويت داعيا للعمل على تعزيز هذا المجال الحيوي بين الجانبين خصوصا ان المنطقة تعتمد على الناتج المحلي.

واكد انه اثناء تفقده لمرافق مدينة (شقلاوة) ولقائه بالعديد من مسؤولي المدينة واهلها تلمس الحاجة الملحة لتعزيز دور الشركات الكويتية للاستثمار في مجال السياحة والتبادل التجاري.

من جانبه اشاد قائم مقام (شقلاوة) ابراهيم شيخ الله في تصريح مماثل لـ (كونا) بالدور المحوري للكويت في جميع المجالات مؤكدا انها اغاثت النازحين في جميع مناطق العراق وبما فيها نازحو (شقلاوة).

ودعا في الوقت نفسه الكويت وشركاتها المساهمة في تطوير الجانب السياحي من خلال الاستثمار مؤكدا وجود ارضية ملائمة في هذا المجال.

