مال وأعمال

تتوقع شركة بوينغ طلب 2945 طائرة جديدة في الشرق الأوسط بقيمة 685 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين مع تعافي القطاع من انتشار جائحة كوفيد-19 في الشرق الأوسط على المديين المتوسط ??والطويل. وهذه التوقعات هي جزء من توقعات بوينغ للسوق التجاري لعام 2020 (CMO)، وهي توقعات سنوية للطلب لمدة 20 عاماً على الطائرات التجارية والخدمات.

تعكس توقعات بوينغ للسوق التجاري 2020 تأثير انتشار الوباء ورؤية سوق الطيران على المدى القريب والمتوسط ??والبعيد على المستويين العالمي والإقليمي. وستستمر أسواق الطيران والخدمات التجارية في مواجهة تحديات كبيرة في الفترة الأولى حسب توقعات الـ20 عاماً كما تظهر المرونة وتُتوقع عودتها إلى النمو على المدى الطويل.

من المتوقع على مدار العشرين عاماً القادمة أن يزداد نمو حركة الركاب في الشرق الأوسط بمتوسط 4.3% سنوياً وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4% سنوياً.

قال دارِن هولست، نائب رئيس التسويق التجاري لدى بوينغ: «استفادت العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط في العقود الماضية من موقعها الجغرافي لتربط الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو والأسواق الأكثر نضجاً في أوروبا. وعلى مفترق الطرق التاريخي الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، ستظل منطقة الشرق الأوسط وشركات الطيران التابعة لها مركزاً مهماً لتدفق الركاب والبضائع على مدار الـ20 عاماً القادمة».

يتوقع أن يصل الأسطول التجاري في الشرق الأوسط إلى 3500 طائرة بحلول عام 2039، أي أكثر من ضعف عدد الطائرات الحالية البالغ عددها 1510، وذلك لتلبية احتياجات الاستبدال والنمو وفقاً لما ذكره رئيس التسويق التجاري. ويتوقع على الصعيد العالمي أن تظل محركات القطاع الرئيسة مرنة خلال فترة التوقعات البالغة 20 عاماً، ويُتوقع أن يعود الأسطول التجاري إلى النمو وزيادة الطلب لأكثر من 43 ألف طائرة جديدة.

تتضمن النقاط البارزة الإضافية في توقعات بوينغ للسوق التجاري 2020 في الشرق الأوسط:

تتوقع بوينغ في سوق الطائرات ذات البدن الواسع طلب 1280 طائرة ركاب جديدة بحلول عام 2039. وسيتأثر الطلب على تلك الطائرات بسبب التحديثات التي تشهدها أسواق رحلات المسافات الطويلة، والتي تعد مرحلة طبيعية بعد التحديات التي يواجهها السفر الجوي وخصوصاً تأثير انتشار الوباء على الطيران العالمي، وتشير توقعات بوينغ للسوق التجاري انتعاش السوق والعودة لأداء ما قبل انتشار الوباء على المديين المتوسط والطويل. كما سيشهد سوق الطائرات الجديدة ذات البدن الواسع في الشرق الأوسط تزايداً في الطلب.

