مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 3.3 أطنان حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 297.7 ألف دينار . وقالت «التجارة» في بيان، إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 1.5 طن حصلت عنه رسوم تقدر بنحو 76.7 ألف دينار. وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 81.9 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 258.4 كيلوغراما.

وذكرت إن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 622.9 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 208.5 كيلوغرامات.

وبينت ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 21 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 342.7 كيلوغراماً. وأشارت «التجارة» إلى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 931.4 كيلوغراماً حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 64.5 ألف دينار.

وأضافت إن كمية الفضة الموسومة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 896 كيلوغراماً حصلت عنها رسوم بنحو 524 ديناراً. وبينت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 2033 كشفاً حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلاً عن 448 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوم تقدر بنحو 9964 ديناراً.

وأشارت إلى أن الإدارة فحصت أيضاً 1094 عينة تم إدخالها إلى الكويت، كما أجرت 9 معاملات لتدقيق وفحص الذهب في هذا الشأن لنحو 2.2 كيلوغرام حصلت عنها رسوم بلغت 218 ديناراً.

