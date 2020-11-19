اقتصاد مصر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «we»، عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للعرض المالي والفني المقدم منها للحصول على نطاق ترددي بعرض 20 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز لشبكات المحمول، بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع، لمدة 10 سنوات مقابل 305 ملايين دولار أميركي تسدد على ثلاث دفعات.

وأوضحت الشركة، أنها ستقوم بسداد 50 في المئة من المقابل المالي بالدولار عند التوقيع، و25 في المئة من المقابل المالي بالدولار أو ما يعادله بالجنيه طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع، و25 في المئة من المقابل المالي بالدولار أو ما يعادله بالجنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد.

وأضافت أنه سيتم السداد في موعد أقصاه عامان من تاريخ التوقيع.

