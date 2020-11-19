اقتصاد مصر

حققت الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل ارتفاعا طفيفا أخيراً، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 10 ملايين و829 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و613 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته مليون و216 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مستحضرات العطور والتجميل جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و14 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 901 مليون و459 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 113 مليون و533 ألف دولار.

وشملت قائمة صادرات السلع تامة الصنع كلا من منتجات الألبان وبلغت قيمتها 16 مليون و647 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 18 مليون و423 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

