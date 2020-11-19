اقتصاد مصر

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد سندات التعمير للتوريق، الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه، والتي تعد أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

وقالت البورصة المصرية، إنها تمثل 31 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، مؤكدة أن قيدها تعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني اتاحة تمويلات واستثمارات جديدة تضخ في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذلك السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني. وبحسب البورصة، يمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31 في المئة من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 31,8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتباراً من بداية جلسة الخميس الموافق 5 نوفمبر الحالي. وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصداراً خلال عام 2020، بالإضافة إلى قيد صكوك تمويل أيضاً وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة اجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه.

