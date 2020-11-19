اقتصاد مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2019».

ومن أهم المؤشرات بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 5446 حالة عام 2019 مقابل 4791 حالة عام 2018 بارتفاع قدره 655 حالة بنسبه 13.7%.

وبلغـت قيـمــه الديـن لـحـالات البروتستـو الـتى دفعـت قيمته 103.5 ملايين جنيه عام 2019 مقابل 53.5 مليــون جنيه عـام 2018 بارتفــاع قدره 50.0 مليـون جنيه بنسبه 93.4%

وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 11035 حالة عام 2019 مقابل 12500 حالة عام 2018 بانخفاض قدره 1465 حالـة بنسبه 11.72% .

وبلغت قيمـه الدين لحالات بروتستو عـدم الدفع 3.2 مليارات جنيه عام 2019 مقابل 1.0 مليار جنيـه عام 2018 بارتفـاع قـدره 2.2 مليار جنيه بنسبه 219.2%.

وجاءت محــافظـــة القاهـــــرة فـي المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستـــو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 1467حالة بنسبه 26.9%، تليها محافــــظة الجيزة حيث بلغ عددها 761 حالة بنسبه 14.0 % ثم محافظة المنوفيه حيث بلغ عددها 611 حالة بنسبه 11.2% من اجمالى عدد الحالات.

