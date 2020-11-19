اقتصاد مصر

كشفت المؤشرات المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، تحولها للخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي خسارة بلغ 75 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 521 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر حيث سجلت 2.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.92 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 28 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 453 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر حيث سجلت 1.67 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

