الاخيرة

جلست ذات مرة مع الفريق البريطاني، الذي ساعد رئيسة الوزراء الحديدية مارغريت تاتشر على القيام بما قامت به إبان فترة توليها رئاسة الحكومة البريطانية «1979-1990»، والتي بدأت بتحديات اقتصادية شديدة الصعوبة، حيث كان العجز بالميزانية كبيراً جداً، وأرقام البطالة والتضخم مرتفعة، كما كانت النقابات تسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية، ولا تتوقف عن القيام بالإضرابات المتتالية المدمرة لاقتصادات البلد، والمعطلة لعمليات الاستثمار فيه.

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يقول الفريق إن السبب الخفي لعمليات الخصخصة آنذاك، التي اشتهر عنها خصخصة قطاع الاتصالات «BT»، وقطاع الطيران «B.A» هو رغبة تاتشر بتغيير جذري في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية للشعب البريطاني، وصولاً بالنهاية للتغيير السياسي، أي التحول بالبريطانيين من موظفين وعمال وأعضاء في النقابات ذوي إنتاجية محدودة إلى أفراد فاعلين ومنتجين بالمجتمع، وحملة أسهم للشركات الحكومية، التي يتم تخصيصها وتحويلها من الخسائر إلى الربحية، وكأصحاب شركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة، ومصالح اقتصادية خاصة، كي يصبحوا أقرب لحزب المحافظين منهم لحزب العمال وهو ما تم.

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إن منهجية كويت الأمس، وممارسات نصف القرن الماضية لم تعد تصلح إطلاقاً للكويت الجديدة، فبقاؤها لن يسمح بتعديل التركيبة السكانية أو سد العجز المتراكم بالميزانية العامة، ما سيخلق ضغطاً كبيراً على سعر صرف الدينار في بلد يستورد كل شيء، لذا فنحن بحاجة لرئيس وزراء حديدي، قادر على مواجهة الضغوط، واختيار أفضل العقول لتشكيل حكومة تكنوقراط من الأكفاء الأذكياء الأمناء، قادرة على القيام بالنقلة النوعية المطلوبة.

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آخر محطة: تلك الحكومة الحلم يجب أن يقابلها المجلس الحلم، المكون من نواب دولة ينتخبهم الناخب الواعي المحب لوطنه، نواب لا يوافقون بثمن ولا يعارضون بثمن، بل يعملون من أجل الوطن.

