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على طول طريق محور صباح الأحمد الذي يعد بمثابة رئة الدوحة نظرا لأهميته المرورية في قطر تصادف العابرين فيه لوحات رسمت على جدرانه تعبر عن عدد من معالم الكويت العمرانية والجمالية. ويرى العابرون مثلا لوحات لأبراج الكويت الشهيرة لتربط بين الاسم الذي اختارته قطر لهذا الطريق الحيوي وهو سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وبين عدد من المعالم الجمالية في الكويت. كما تتضمن جدران محور صباح الأحمد عددا من الصور الجمالية الأخرى التي اختارتها الجهة المشرفة عليه لتضفي على شوارعه وجسره الرئيسي نوعا من البهاء والتميز.