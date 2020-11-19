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بحلول شهر نوفمبر الحالي، يكون قد مرّ عام رسميًا منذ اكتشاف أول حالة موثقة لإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانتشرت تعليقات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تمنت للفيروس عيدا غير سعيد، وعدد المستخدمون المصاعب التي واجهوها في ظل تفشي مرض «كوفيد-19»، الناجم عن الفيروس.

ويعود اكتشاف الفيروس، بحسب موقع «مارسيتي» الكندي إلى 17 نوفمبر 2019، عندما اكتشف الأطباء في الصين الفيروس في رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن. وقال أحد المستخدمين: «في مثل هذا اليوم تم تسجيل أول حالة لكوفيد في الصين، أتمنى لك عيدا غير سعيد يا كوفيد، لقد دمرت حياة المليارات حرفيا».

وقالت مستخدمة في إحدى تغريداتها «عيدا سعيدا يا فيروس كورونا، لقد غيرت حياتي بطرق لم أقدر على تخيلها!».

مستخدم آخر احتفل بعيد ميلاد شخصية كرتونية مرفقا صورة لرجل برأس فيروس.

وذكرت مغردة «حتى بعد عام كامل يواصل هذا الفيروس إرباك العالم، آمل أن يبلغ أجله قريبا».

وعبر فيسوك ترافقت أمنية «العيد السعيد» بدعوة بأن «يفجر الرب الفيروس».

