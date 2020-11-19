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أجازت الولايات المتحدة أول اختبار سريع لـ «كوفيد-19» يستخدم في حالات الطوارئ ويمكن إجراؤه بشكل ذاتي، في وقت تتزايد القيود في أنحاء البلاد للحد من ارتفاع الاصابات بالفيروس.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء على الاختبار لمن هم بعمر 14 عاما وما فوق والذين يشتبه الطبيب بأنهم مصابون بـ «كوفيد-19». والاختبار المشروط بوصفة طبية يظهر النتائج في غضون 30 دقيقة.

وكتب ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء في تغريدة «نستمر في إثبات سرعة غير مسبوقة في التصدي لـ «كوفيد-19»، وأضاف «أجازت وكالة الغذاء والدواء أول اختبار لـ «كوفيد-19»، يتم إجراؤه بشكل ذاتي كليا ويقدم النتائج في المنزل. إنه تطور مهم يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول للاختبارات».

والاختبار من تطوير شركة لوسيرا هيلث. ويسمح بجمع عينات من الأنف في المنزل بواسطة مسحة مرفقة توضع فيما بعد في عبوة صغيرة، ثم توضع العبوة في جهاز صغير يقوم بفحص العينة. ويبرز ضوء على الجهاز يظهر نتيجة الفحص في غضون 30 دقيقة أو أقل.

تم تصميم الاختبار لتبلغ كلفته أقل من 50 دولاراً، بحسب موقع لوسيرا هيلث.

وكانت وكالة الغذاء والدواء الأميركية قد وافقت في السابق على اختبارات منزلية لـ «كوفيد-19»، واعطت الضوء الأخضر في أواخر أبريل ومطلع مايو لاختبارين عن طريق أخذ عينات من الأنف، واختبار آخر لعينات من اللعاب، لكن العينات التي تستخرج من تلك الاختبارات كانت ترسل إلى مختبر لفحصها بدلا من فحصها في المنزل.

