الخميس 19 نوفمبر 2020 ,4 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4145
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
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عربيات ودوليات
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