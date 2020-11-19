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تظهر الفنانة مي عمر ضيفة شرف خلال أحداث فيلم «العميل صفر» للنجم أكرم حسني ونيللي كريم، الذي يشهد مواقف كوميدية بينها وبين أبطال الفيلم، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومي للانتهاء منه في أقرب وقت ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه في السينمات. وتظهر نيللي كريم خلال أحداث الفيلم في دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه النجم الكوميدي بيومي فؤاد الذي يعمل عطارا في الصباح وفي الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث، حيث صورت عددا من المشاهد داخل الكباريه وكان معها بيومي فؤاد وعدد من النجوم.

فيلم «العميل صفر» فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك في بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.

