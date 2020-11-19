إضاءات

أكدت الكاتبة جميلة جمعة في تصريح خاص لـ «النهار» بأنها فرغت من تحويل رواية «مساءات وردية» للكاتب حمد الحمد الى مسلسل اجتماعي مميز للغاية وتوليفة من مشاعر متعددة تنتقل عبر زمانات مختلفة بكل سلاسة وانسجام داخل السجن وخارجه واعتبره تحدياً لقدراتي حيث واجهت صعوبة في الكتابة بقلم ذكوري عن حياة السجون وتقمص مشاعر المساجين وتبني قناعات ومبادئ وافكار لم امر بها شخصيا.

واتمنى النجاح بهذا التحدي ما ان يرى النور كما انني انتظر تنفيذ مسلسل «مليون خاطر» الذي ستنتجه شركة دايتونا وهو عبارة عن احداث حقيقية لحيوات واقعية جمعتها بيت الحمولة تلامس بيوتنا في مجتمعاتنا العربية كما انني بانتظار مسلسل «المرأة والقطة» التراثي عن رواية الاديبة ليلى العثمان والذي سيكون من بطوله الملكة هدى حسين ويتناول قضايا لا يجرؤ المجتمع على طرحها واخيراً اقوم بتحويل احدى قصص فيصل الحمراني الى مسلسل لا يمكن الافصاح عن تفاصيله في الوقت الحالي ومجملاً اسخر قلمي في كتابة مشاكل الناس الحقيقية وايصال اصوات تقمعها قوى القهر والاضطهاد واصرخ بأوجاع من لا يقدر على الصراخ.

واقع مفروض

وبسؤالها عما يتحججه البعض من عدم توافر النص قالت: ليست حجة بل واقع مفروض على الكاتب قسراً ويقيده اجباراً كيف تتنوع النصوص وتزخر بقصص متنوعة، مبدعة، مبتكرة ان كان الرقيب الرسمي يفرض عليك ان تسير على خط واحد يرسمه لك وعليك أن تمشي عليه او يقطعه لك لتهوى !لا يجيز عملك وربما يعرقل نصك بسبب كلمة او تعبير جسدي فما بالك بقصة واحداث.. يمنعون جهدك من ان يرى النور لانهم يعتبرون ان به حسب تأويل شخصي قد يختلف باختلاف من يقرأ مسلسلك ليجيزه لك ما يسيء لعمل جهة حكومية او هيئة ما وكأننا المدينة الفاضلة لا اخطاء ولا تقصير ولا عيوب ولا حتى مشاكل او قضايا ويرى هذا الجهاز الرقابي انك بتسليط الضوء على قضية ما انك تسيء لمجتمع على الرغم من اننا عندما نكتب قصة فاننا نكتب حالة فرديه لا تعمم على مجتمع وربما تكون خيالية ولكن لا يحق لك حسب معاييرهم ان تتخيل وتحلم !

قبضة الرقابة

وعن اتجاه بعض الكتاب الى مناطق محظورة والتطرق لها لجذب الانتباه قالت : استغرب السؤال وذلك لشدة احكام قبضة الرقابة على النصوص فتخنقها سواء كانت أدبية او فنية لا اجد الى الان توجهاً الى محظور او ممنوع لجذب الانتباه وان كنت ضد كسر قلم الكاتب مهما كان موضوعه ومع ان يتم التطرق للمواضع الشائكة ان كانت تخدم قضية الكاتب بلا اسفاف او ابتذال.

نسبة وتناسب

واما عن استطاعتها الموازنة بين شخصيات العمل من خلال النص قالت: طبيعة اي عمل درامي ان يكون هناك شخصيات اساسية واخرى ثانوية وايضا شخصيات عابرة بما يتناسب مع قصة الكاتب والسيناريو الذي يضع والفنان قبل التوقيع على عقده يطلع على دوره ويوافق على حجم وعدد مشاهده ولكن عندما نحصر الموضوع على البطولة على سبيل المثال فأحب ان تحظى كل قصة وكل شخصية بما يتناسب معها واحداثها وقد طلب مني كتابة نص يتساوى فيه الابطال بعدد المشاهد الا انني اجد في الامر نسبة وتناسب ولا ضرر من تساوي المشاهد ان كانت تخدم العمل لا تمططه وتبطئ من ايقاعه.

فخ الكوميديا

واما عن رأيها عمن يقول باننا فقدنا النص الكوميدي قالت: النص الكوميدي يرعبني للغاية فاعتبره فخاً اما يتعثر به الكاتب او يتجاوزه وذلك لان النصوص المكتوبة اثناء تنفيذها تمر بعدة مراحل خارج سيطرة الكاتب وتتأثر بعوامل خارجية قد تخفف من فكاهة المكتوب او تجعله ثقيل دم وسخيف! والنصوص الكوميدية اجدها موجودة ولكنها قليلة.. صناعة الضحك صعب جداً ومنهك حتى لا تقع في بئر التفاهة ولكنني اتمنى خوض التجربة بلا شك بكل صعوباتها.

مسلسلات مستهلكة

وعن كيفية تجاوز القضايا الاستهلاكية في المجتمع قالت : اذا استبعدنا ما تفرضه علينا لجنة الرقابة واجدها السبب الاول والرئيسي لانتاج مسلسلات مستهلكة فأنا ارى ان قضايا المجتمع تتشابه بطبيعة الحال ولكن اقلامنا ككتاب تختلف فلكل مؤلف رؤيته واحاسيسه وتجاربه التي تجعله يتعاطى مع الموقف بشكل مغاير لكاتب آخر لذا قد تتماثل المشكلة ولكن ستختلف بمضمونها قطعا ولاعندي هذا المطب فأنا احاول ان أتناول المواضيع بالاسقاطات غير المباشرة وتشغيل حواس المشاهد وخياله لاتمكن من الكلام بحرية في رواياتي اما المسلسلات فأنا احاول ان اكتبها بأحاسيسي ومشاعري التي اثق بأن لكل شخص مكنونات لا تتشابه مع غيره.

التواصل مع المنتجين

وعما اذا كان الكاتب بحاجة الى ان يكون متواصلا مع المنتجين حتى يكون له تعاون قالت: من المشاكل التي اعاني منها اني افتقد لقنوات التواصل مع المنتجين شخصياً ما يضعني في حرج ومواقف مربكة.

وذلك لضرورة امكانية تواصل الكاتب بالمنتج مباشرة حتى تتحول اوراقه الى شخصيات يعيشها المشاهد ويتفاعل معها واجزم بان فقدان هذا الاتصال يسبب باحباط المؤلف ويدفعه للتخاذل على الاقل حتى يكسب ثقتهم.

ويثبت لهم وللجمهور بأنه كاتب متمكن ناجح وقادر، يستحق ان يُبحث عنه ويُطلب منه اعمال تليق بالمشاهدين والجهات التي تنتج لهم الترفيه بالمستوى الرفيع الذي يستحقونه.

هموم المستضعفين

وبسؤالها اذا ماكان هناك نص تود أن يطرح من خلاله فكرة معينة مهمة لديها قالت: هذا السؤال اربكني في الحقيقة لانني نذرت كلماتي بان تنطق بالحق وتعبر عن هموم المستضعفين وهي كثيرة فلا توجد قضية واحدة اود عرضها فهناك مئات وآلاف المشاكل التي يجب ان اكتب عنها ولولا تكميم افواه الكتاب لنطقت بمواضيع يندى لها الجبين فأنا مؤمنة بأن الواقع اشد رعبا ويفوق الخيال بشاعة ويكفي ان تمشي بأروقة المحاكم يوماً واحداً حتى تتأكد من رأيي لن اخص موضوعاً واحداً اود كتابته لان مشكلة اي شخص مهمة كونه انساناً ويتحتم علي ان اساعده على الاقل بعرض قصته.

ولذلك اكرر بأن ما يقع للفرد يستحق العرض ولا يعمم على المجتمع وهذه هي رسالة الكاتب التي اود تقديمها واحاول ان تكون على اكمل وجه.

