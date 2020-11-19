مرأة

جاءت مجموعة Comme De Garcons عرض غريب الأطوار وخارج عن المألوف قد لا يرضي ذوق الآخرين، ولكنه حتما يستدعي التساؤلات الكثيرة حول عالم الموضة وما هو دارج في كل موسم.

مجموعة مستقبلية غريبة

أرادت المصممة ري كواكوبو من خلال هذا العرض ان تقدم مجموعة مستقبلية لاتشبه شيئاً رأيناه من قبل في عروض الموضة، اطلالات لا علاقة لها بالتصميمات والتوجهات في عالم الأزياء.

وعلى الرغم من هذا التوجه الى أننا نرى الكثير من التفاصيل الغريبة مثل الدرابيه في قطع الحرير، وقماش الدانتيل المنسدل من على الرأس، وصيحات أخرى عصرية ودارجة للموسم مثل موضة Color block واطلالات مونو كروم جريئة وبارزة.

وتستعرض المصممة ايضا من خلال هذه المجموعة موضة الأزياء الشبابية والرياضية في تفاصيل الاكسسوارات خاصة الأحذية والجوارب المطبعة بـ Logo العلامة.

